Sport.quotidiano.net - Atalanta, Marco Palestra da record: otto debutti in 14 mesi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 27 novembre 2024 – Un esordio dietro l’altro., 19enne esterno destro dell’, sta vivendo un anno memorabile, di quelli da raccontare per sempre:in competizioni professionistiche in tredici, in poco più di un anno solare e un decimo esordio quasi sicuro dietro l’angolo. Qualcosa di incredibile, forse da, per questo atletico laterale tutta corsa e cross classe 2005, ragazzo di Buccinasco passato dagli oratori locali ai Pulcini dell’Inter prima dell’approdo a soli dieci anni al settore giovanile dell’, dove ha fatto tutta la trafila fino alla Primavera e ai primi allenamenti con la prima squadra. epa11742759, ATA, players celebrate the victory of the UEFA Champions League soccer match between Switzerland's BSC Young Boys and Italy'sBergamo, at the Wankdorf stadium in Bern, Switzerland, 26 November 2024.