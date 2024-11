Romadailynews.it - Arrestato a Roma 45enne per truffa del “finto incidente”

Individuava vittime donne sole per estorcere denaro simulando incidenti stradali., 27 novembre – Un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è statonella periferiana di Centocelle per estorsione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.Iltore agiva individuando donne sole alla guida, inscenando la cosiddetta “del”.L’uomo utilizzava un sasso o altri oggetti per simulare un impatto contro l’auto delle sue vittime, inducendole a credere di aver provocato un danno.L’episodio è avvenuto in via Palmiro Togliatti, dove una donna è stata fermata dall’uomo che, gesticolando insistentemente, le ha chiesto un risarcimento di 700 euro. Iltore aveva persino orchestrato una falsa telefonata con un presunto carrozziere per confermare l’importo richiesto.