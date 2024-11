Lanazione.it - Alla Chiesa di Quinto arriva un defibrillatore

Un altroa disposizione del quartiere di. Due giorni fa è stato inaugurato il dispositivo salvavita posto all’esterno delladi Santa Croce ache potrà essere utilizzato in caso di emergenze e sarà a disposizione di tutte le persone abilitate.cerimonia erano presenti, fra i molti altri, il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi, il parroco, padre Lazzaro Kulandajrai che ha benedetto l’apparecchio, il governatore della Misericordia diStefano Trallori, rappresentanti delle forze dell’ordine e il consigliere dell’associazione Firenze in Armonia, Augusto Negriolo. È stata proprio l’associazione culturale, che da tempo ha rapporti di amicizia e vicinanza con la Misericordia, a donare l’apparecchio salvavita. Non si tratta, fra l’altro, del primo impegno per l’associazione fiorentina che, nella primavera scorsa, aveva già messo a disposizione un altroinstto, in questo caso, all’esterno della sede della Misericordia diAlto in via di Castello.