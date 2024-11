Affitti brevi a Firenze sindaca Funaro | Tari più alta per chi gestisce oltre quattro case

Leggi su Corrieretoscano.it

: “piùper chipiù di, il Comune diaggiunge un tassello nella battaglia per evitare il proliferare deglituristiciin città. LaSaraha affermato di essere pronta ad alzare laper chipiù di, creando con il ricavato un fondo per abbassare laffa ai residenti. La: “Ho dato mandati agli uffici – ha detto – di lavorare per andare a differenziare laffa della, sui rifiuti, per leche vengono usate con finalità domestiche e quelle che vengono destinate ad attività ricettiva.Oggi chi600 appartamenti paga la stessadi una famiglia, e non è corretto. La normativa nazionale ci permette di agire su chi affitta più di”, ha anticipato Funari a ‘Repubblica'”.