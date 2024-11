Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 27 novembre: Roberto Mancini ed altre ricorrenze

27edricorrenzeSappiamo che vestì per l’ultima volta la maglia della Sampdoria il 1° giugno 1997, al Ferraris contro la Fiorentina.giocò anche contro la Viola al Franchi il 271994, giorno del suo trentesimo compleanno, quando Gabriel Batistuta andò a segno per l’undicesima volta di fila dall’inizio del campionato, superando il record di Ezio Pascutti. Era la domenica di quella famosa corsa di Carltto Mazzone sotto la curva Sud.è il centoventesimo anniversario dalla nascita di Ercole Bodini, cinque campionati con il Diavolo e quattro con il Grifone. Il 271924 nasceva Ugo Ugolini, il presidente della quarta Coppa Italia della storia gigliata che portò a Firenze Giancarlo Antognoni. Compie settant’anni Pantaleo De Gennaro, sei presenze in Serie A con il Napoli e 21 nel torneo cadetto (soprattutto con il Catania).