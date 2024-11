Zonawrestling.net - WWE: John Cena favorito per la vittoria della Royal Rumble secondo i bookmaker

Come sappiamo, il 2025 sarà l’ultimo anno di attività per. Per tutto il corso del prossimo anno sarà protagonista di un “farewell tour” prendendo parte ai più importanti eventi WWE e non solo. Il leaderC-Nation prenderà parte anche allailallafinale è proprio lui.BetOnline,è il principalealla2025. Il 16 volte campione del mondo è dato a 15/4 (+375). Dietro di lui CM Punk a 4/1, The Rock a 6/1, Roman Reigns a 7/1, Gunther a 14/1, Seth Rollins a 14/1 e Jey Uso a 18/1. Chiaramente lasignificherebbe title shot a WM 41 con possibile di diventare 17 volte campione del mondo. Lo scopriremo il prossimo 1 febbraio a Indianapolis.