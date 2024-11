.com - Webb rivela nuovi dettagli sulla galassia Sombrero: il fascino dell’infrarosso

Il telescopio spaziale Jamesha celebrato un altro traguardondo immagini straordinarie della(Messier 104), una delle icone del nostro universo.Grazie al suo strumento MIRI (Mid-Infrared Instrument),ha offerto una visione completamente nuova di questa, mostrando un disco interno liscio eintricati mai osservati prima nella luce visibile.Hubble svelamisteri della Grande Macchia Rossa di GioveLe caratteristichete dellaNelle nuove immagini, il nucleo dellanon brilla come appare nella luce visibile, maun disco interno uniforme. Inoltre,ha messo in evidenza le strutture dell’anello esterno della, ricche di polvere, un elemento fondamentale per la formazione dioggetti astronomici.