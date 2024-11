Waller | il terzo spin-off del DCU riceve un altro emozionante aggiornamento

Leggi su Cinefilos.it

: il-off del DCUunMentre l’Universo DC sta per iniziare, uno dei protagonisti dello show ha rivelato lo stato di avanzamento della. Mentre il Capitolo 1 del DC Universe: “Gods and Monsters ” servirà principalmente come reboot per i DC Studios, alcuni elementi del DCEU stanno arrivando, tra cui l’Amandadi Viola Davis. Nonostante la serieoff sullasia stata rivelata nel maggio 2022, gli aggiornamenti sono stati estremamente limitati, anche dopo che James Gunn e Peter Safran hanno annunciato il team creativo nel gennaio 2023.In una recente intervista con Screen Rant in occasione dell’imminente première di Creature Commandos, è stato chiesto a Steve Agee, che torna a riprendere il ruolo di John Economos da Suicide Squad e Peacemaker, se ci fossero nuovi dettagli da condividere su, il cui ritorno è stato confermato da Gunn in unufficiale del 2023.