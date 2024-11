Anteprima24.it - VIDEO/ Dario Socci, il campione di boxe con Salerno tatuata nel collo e… nel cuore

Tempo di lettura: 2 minuti SA come la targa disulma anche neldel pugiledel mondo,che sale sui ring internazionali “representing” con lui stesso con emozione ha ricordato questa mattina in una chiacchierata con il sindaco di, Vincenzo Napoli che gli ha consegnato una targa proprio per suggellare questo legame e la gratitudine che la città gli riserva. Con la speranza ed di poter realizzare un suo sogno nel .punchball (più che nel cassetto): organizzare quanto già realizzato nel Comune di Pellezzano, ovvero un incontro in una grande piazza, magari proprio Piazza della Libertà. A Pellezzano con il sindaco Francesco Morra, presente alla cerimonia che si è svolta nella stanza del primo cittadino di, l’evento si farà in primavera eha voluto che l’ingresso sia gratis per i ragazzi con meno di 15 anni, perché vuole diffondere questa pratica sportiva a volte considerata violenta mentre può essere un percorso proprio per i ragazzi che come lui, nato a Fisciano, possono aver avuto momenti difficili nella vita da affrontare.