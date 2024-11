Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2024 ore 19:45

DEL 26 NOVEMBREORE 19.35 ERICA TERENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA PONTINA: CODE ALTEZZA POMEZIA VERSO APRILIA.FILE SULLA COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA TRA VITINIA E MALAFEDE.SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA.IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA.SULLA STATALE TIBURITNA FINO AL 29 NOVEMBRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DAL KM 60+000 AL KM 60+300, TRA ARSOLI E ROVIANO ISTITUITO IL SENSO UNICO ALTERNATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E LIMITE DI VELOCITA’ DI 40KM/H DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 16.30PRSTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTOBENE, ERA QUESTA L’ULTIMA NOTIZIA,DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral