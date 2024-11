Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2024 ore 15:30

DEL 26 NOVEMBREORE 15.20 ERICA TERENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI.SULLA NETTUNENSE SI STA IN FILA TRA VALLELATA NORD E CAMPOLEONE DI LANUVIO NEI DUE SENSI DI MARCIA.SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA VIA DELLA BUFALOTTA E PRENESTINA.IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA.E SULLA A1-NAPOLI, DALLE 22 DI STASERA E FINO ALLE 5 DI DOMANI 27 NOVEMBRE SARA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO DI VALMONTONE IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO A NAPOLI E IN USCITA PER QUELLO PROVENIENTE DA FIRENZE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE L’USCITA DI COLLEFERRO.DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral