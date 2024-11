Lanazione.it - Vannacci, Natale 5 stellette. Festa con arrivi da tutta Italia

Ha lanciato il suo movimento politico "Il mondo al contrario", pichi giorni fa a Marina di Grosseto, ora unica data a dicembre per il centro, arriverà ad Arezzo. Il generale Robertosarà in città il 20 dicembre. L’occasione è una cena degli auguri al ristorante Fuorimenù di Castelsecco. Il nome del movimento prende spunto dall’omonimo libro scritto dal generale e finito al centro della bufera per i suoi contenuti. "Le prenotazioni sono già lanciatissime e arrivano da, da Milano alla Sicilia, siamo ad oltre cento persone, ci fermeremo a 340 – spiega Cristiano Romani promotore dell’evento e già coordinatore per l’centrale del Comitato "Il mondo al contrario" - l’idea di questo incontro è nata per fare una cena degli auguri dell’centrale e in questa occasione abbiamo proposto Arezzo.