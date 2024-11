Lanazione.it - Urla, lacrime e quel livido. Uomo violento in centro, “così l’abbiamo salvata”

Empoli, 26 novembre 2024 – Sei del pomeriggio di domenica, pienoa Empoli: da una stradina si sentono delle, una donna è indisperata. E chiede aiuto. Un altro, ennesimo, caso di violenza che si consuma proprio a ridosso della giornata internazionale contro i maltrattamenti di genere. E succede nel cuore di Empoli. Ilè addobbato a festa, le strade sono piene di gente. Per fortuna il grido d’aiuto viene colto dai passanti. La chiamata al 112, numero unico per le emergenze, è immediata. Apunto entra in gioco Massimiliano, giovanissimo ’angelo’ in divisa che trascorre le sue domeniche a bordo dell’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno. Ha appena diciotto anni ma è già capo squadra. “La centrale ci ha dirottato sull’intervento per una violenza in strada – racconta Massimiliano –.