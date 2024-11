Justcalcio.com - TS – Giletti shock, Inter o Milan? “Ragazza presa a botte da un calciatore, ho il video”

2024-11-26 11:35:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport:Nel corso del programma Lo stato delle cose, in onda su Rai 3, Massimoha rivelato un fatto di estrema gravità che coinvolgerebbe un notodi una delle due squadre dio,. Durante la trasmissione, il conduttore ha dichiarato di aver ricevuto unche immortala un episodio inquietante: il, in stato confusionale, avrebbe colpito violentemente unanel privé di un noto locale della città.accusa: “Si vede tutto”La descrizione fornita danon lascia spazio a dubbi sulla gravità dell’accaduto. “Hanno mandato unalla nostra redazione, si vede tutto e le cose non sono confutabili. Si tratta di unfamosissimo, era in stato confusionale”, ha affermato.