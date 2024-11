Thesocialpost.it - Tragedia a Romano di Lombardia: donna travolta da un treno, linea ferroviaria in tilt

Leggi su Thesocialpost.it

Un drammatico incidente ferroviario si è verificato ieri sera nei pressi didi, in provincia di Bergamo, dove unadi 43 anni è statae uccisa da un. L’incidente, avvenuto intorno alle 19 all’altezza di viale Dante Alighieri, ha causato il blocco totale della circolazionesullaTreviglio-Pioltello, con gravi disagi per i pendolari.La dinamica dell’incidenteSecondo le informazioni fornite dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), laè stata investita da unin corsa, perdendo la vita sul colpo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori, ma per la 43enne non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire la dinamica dei fatti e determinare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.