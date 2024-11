Oasport.it - Stefano Viezzi: “La Alpecin un grande passo per la mia carriera. Obiettivo i Mondiali di ciclocross”

Leggi su Oasport.it

è pronto per ilsalto. Campione del mondo dinella categoria juniores, 18enne friulano di Majano, dalla prossima stagione difenderà i colori dellaDeceuninck Development, che per lui rappresenta unaopportunità, oltre che unnella sua. Un ambiente, quello dellaDeceuninck Development, che può valorizzare le sue qualità in entrambe le discipline.correrà nella squadra di sviluppo del team di Mathieu Van der Poel, ma sarà un’ottima chance per crescere con i maestri del cross: “Entrare a far parte dellaDeceuninck è unper la mia. Troverò un ambiente ideale per crescere sia su strada che nel. Il loro supporto agli atleti che vogliono bilanciare entrambe le discipline è stato decisivo nella mia scelta e vedo unpotenziale per migliorare sotto ogni aspetto“.