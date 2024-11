Lanazione.it - Spazzacamino, mestiere antico: "Ma la tecnologia oggi mi aiuta"

Rino lo. Sembra il titolo di una filastrocca di Gianni Rodari. Invece è il nome della ditta di Rino Coppolaro, 64 anni, di Lupompesi, borgo di origine etrusca già magico di suo. Rino non poteva che vivere qui, tra queste pietre nella campagna di Murlo scampate alla contemporaneità dove in ogni angolo si sente il profumo del tempo. Anche loè unscampato alla contemporaneità e (almeno per ora) anche all’intelligenza artificiale. "Un po’ è vero - racconta Rino - sono consapevole di fare un, di un’altra epoca. Ma forse è anche questo che mi piace del mio lavoro. Fermo restando tuttavia che lami dà una mano e che senza una adeguata e anche sofisticata strumentazione questonon potrei farlo. La gente è affezionata all’immagine dellocon la scopa e le mani e la faccia annerite dal fumo, male cose sono un po’ cambiate.