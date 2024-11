Tg24.sky.it - Ski'n Card, lo skipass regionale unico per la Lombardia: come funziona

Anef Skiè l’associazione che riunisce le aziende funiviarie di 27 stazioni sciistiche incon l’obiettivo di promuovere la montagna lombarda per tutti gli appassionati di sci alpino e sport invernali. Anche per la stagione invernale 2024/25 Anef con il contributo di Regionepropone l’iniziativa dello, ribattezzato da quest’anno con il nuovo nome Ski’n, che consente di sciare in tutte le ski area delle località associate con una sola tessera, per un totale di oltre 300 km di piste sulle Alpi.