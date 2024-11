Thesocialpost.it - Scossa di terremoto vicino Palermo: è la seconda in pochissimo tempo

La terra ha tremato ancora in Sicilia, con due scosse sismiche rilevate dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel pomeriggio di oggi. La prima, avvenuta alle 17:11, ha avuto una magnitudo di 2.4 ML ed è stata localizzata nel mare siciliano, a poco più di 30 chilometri dalla costa die a 87 chilometri da Trapani.Un pomeriggio di movimenti sismiciLaera stata registrata qualche ora prima, questa volta nell’entroterra siciliano, con epicentro a Isnello, una località situata nel cuore del Parco delle Madonie. Anche in questo caso, la magnitudo è stata pari a 2.4 ML.Fortunatamente, entrambe le scosse sono state di intensità relativamente bassa e non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. Tuttavia, gli eventi hanno generato preoccupazione tra la popolazione locale, soprattutto per l’area del Parco delle Madonie, una zona caratterizzata da una sismicità storicamente moderata ma significativa.