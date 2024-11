Oasport.it - ‘Saranno Campioni’: Filippo Pelati, l’erede di Giorgio Minisini nel nuoto artistico

Leggi su Oasport.it

Torniamo in scena con la rubrica “Saranno Campioni” e il focus è su chi vuol costruire un proprio percorso, raccogliendo l’eredità di un campione capace di abbattere i muri del pregiudizio. Stiamo parlando del rapporto tra. Il giovane classe 2007, nativo di Lagosanto (Ferrara), si sta facendo largo nella complicata pratica del, per dar seguito a una storia iniziata da.Il romano ha annunciato mesi fa il suo ritiro agonistico, non avendo avuto la possibilità di prendere parte alle Olimpiadi di Parigi come avrebbe sperato con la squadra. Spetterà atentare di proiettarsi a Los Angeles 2028, dando seguito all’apertura di genere che si sta portando avanti nelle ultime stagioni. Il ragazzo allenato da Beatrice Casalini promette decisamente bene.