Roma inaugura il Museo del Corso con Chagall

Il nuovo polo museale di Fondazioneapre con “La Crocifissione Bianca”, capolavoro di Marc.Nel cuore di, lungo via del, nasce ildel– Polo museale, una nuova istituzione culturale promossa da Fondazione. L’iniziativa unisce due storici edifici della capitale, Palazzo Sciarra Colonna e Palazzo Cipolla, e propone un ricco programma di mostre temporanee dedicate ai grandi maestri dell’arte mondiale, da Marca Pablo Picasso e Salvador Dalí.A segnare l’zione è l’arrivo del celebre dipinto La Crocifissione Bianca di Marc, esposto gratuitamente a Palazzo Cipolla dal 27 novembre 2024 al 27 gennaio 2025. L’opera, prestata dall’Art Institute of Chicago, arriva per la prima volta agrazie alla collaborazione tra il Dicastero per l’Evangelizzazione, Mons.