Quella di Sinner è una delle migliori stagioni della storia del tennis. Il suo unico avversario è il Tas (Guardian)

Il senso adesso è un preventivabile “che peccato”. Pensa se– questocosì dominante – davvero dovesse essere squalificato dal Tas. Lo scriveva ieri il Telegraph, lo fa oggi il. E piano piano, finiti i coriandoli, il pensiero andrà lì, abenedetta sentenza doping incombente. Nel frattempo ilci ricorda con chi abbiamo a che fare.“I numeri da soli sono sbalorditivi.ha concluso l’anno con un record di 73-6 (92%) di vittorie e sconfitte e otto titoli Atp, tra cui l’Australian Open e l’US Open. Nessun altro giocatore ha mai vinto due titoli del Grande Slam, le Atp Finals e la Coppa Davis in un anno. Non solo questa è la migliore stagione di gran lunga per un giocatore nato dopo Roger Federer, Rafael Nadal e Djokovic, questa è semplicemente unanelladel”.