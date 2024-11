Gaeta.it - Processo ‘Università Bandita’ a Catania: si ferma l’iter per concorsi irregolari all’ateneo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilnoto come, che coinvolge presuntiall’interno dell’Università di, ha subito un’importante battuta d’arresto. La seconda sezione penale del Tribunale disi è pronunciata sulla legittimità costituzionale sollevata dalla Procura riguardo all’abrogazione dell’articolo 323 del codice penale, ossia il reato di abuso d’ufficio. Questa decisione ha comportato la sospensione dei termini per la prescrizione dei reati contestati e il trasferimento del caso alla Corte Costituzionale, toccando tutti gli imputati e le varie accuse, dato che risultano potenzialmente interconnesse.Positions e accuse nelAttualmente, ilcoinvolge ben 51 imputati, per i quali la Procura ha formulato richieste di condanne per 39 persone e assoluzioni per 12.