Gaeta.it - Pescara, arrestato un 23enne per lo stupro di una ragazzina di 13 anni: il commento di Salvini

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico episodio di violenza sessuale ha scosso, dove una ragazza di appena 13è stata aggredita da un uomo di 23. Questo fatto ha generato forti reazioni politiche, in particolare da parte di Matteo, che ha espresso la sua posizione su Facebook in merito a questa vicenda drammatica, evidenziando la necessità di pene severe per i responsabili di simili atrocità.La violenza avvenuta nel centro diLa violenza si è verificata alla fine di ottobre, nel cuore di. Il giovane marocchino, secondo gli inquirenti, avrebbe contattato la minorenne attraverso i social media, con l’intento di adescala. Dopo aver instaurato un rapporto tramite chat, i due si sono incontrati di persona. Il risultato di questo incontro si è rivelato devastante, con ilche ha abusato della ragazza all’interno di un’auto.