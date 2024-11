Perché i genitori di Pistoia sono stati condannati a pagare 85mila | cosa dice la legge

Leggi su Open.online

Solleva interrogativi sulla responsabilità educativa e sulla vigilanza scolastica il caso della scuola superiore didove idi una studentessaa risarcireeuro alla famiglia di un’altra alunna, vittima di una spinta volontaria che le ha causato una ferita alla testa. Secondo la ricostruzione dei fatti, le due ragazze di 14 anni si trovavano fuori dall’aula: una delle due, autorizzata dalla prof a recarsi agli armadietti, è stata spinta con forza alle spalle dall’altra, finendo contro una colonna che l’ha portata a un ricovero di tre giorni in ospedale una prognosi di 20 giorni. Per i giudici, idella 14enne responsabile della spinta non hanno assolto il loro dovere di educare la figlia al rispetto delle regole basilari della convivenza civile.