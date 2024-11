Zon.it - Pellezzano, al Comune la Giornata di reclutamento e orientamento al lavoro

Giovedì 28 novembre dalle 14.00 alle 18.00, nell’Aula Consiliare deldi, ospiterà una specialedial, un’opportunità imperdibile per tutti i giovani, professionisti e inoccupati del territorio che desiderano entrare o reinserirsi nel mondo del.Evento e organizzazioneL’iniziativa, patrocinata daldi, vede il coinvolgimento dell’Agenzia per ilLavorint e del gruppo ATTAL Group, che condurranno un Recruiting Day. Durante l’evento, sarà possibile:Consegnare i propri curricula.Presentare istanze di candidatura.Ricevere supporto orientativo per comprendere come valorizzare al meglio le proprie competenze e attitudini.L’impegno dell’Amministrazione ComunaleIl Sindaco Francesco Morra, sulla pagina fb dell’Ente deldiha ringraziato sentitamente l’Assessore ai Lavori Pubblici, Vito Mona, per il suo contributo nell’organizzazione dell’evento, nato in risposta alle numerose richieste di giovani e professionisti della comunità.