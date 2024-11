Ilgiorno.it - Panchine coi numeri per gli Sos alla fermata del bus

Duerosse sono state inaugurate ieri a Lodi,del bus di via XX Settembre, all’angolo con Corso Roma nell’ambito delle iniziative promosse per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il momento è stato organizzato da Asst Lodi con il Comune. "Vogliono essere un invito a non tacere, soprattutto quando vediamo violenza vicino a noi – ha spiegato Barbara Grecchi, referente dell’Asst –. Sulleci sono targhette coida chiamare, il 1522 è il numero nazionale antiviolenza donne, 331 349 5221 è il numero del centro antiviolenza di Lodi". "Il 1522 serve anche per denunciare, non solo per chiedere informazioni" ha aggiunto Roberta Di Francesco, vicaria del prefetto. La consigliera regionale Patrizia Baffi ha evidenziato come quella contro la violenza sia una battaglia culturale: "Sembra che non si sia capito che questo discorso riguarda tutti".