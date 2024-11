Lanazione.it - “Oggi sono qui“. E’ la lettera di Cisl Scuola

Leggi su Lanazione.it

E’ unadi una persona che non c’è più, che racconta la sua storia intercettando gli stati d’animo di ognuno di noi. Tocca le corde più delicate e fa emergere in tutta la sua drammaticità l’allarme in atto sulla violenza di genere. “In qualche modo questache abbiamo pensato racchiude una provocazione ma anche l’intento di liberare pensieri e stati d’animo che, almeno in qualche passaggio, appartengono a tutti - così Roberto Malzone segretario generale dellaToscana e Giuseppina Mercogliano diToscana Nord (nella foto) -. Nellain particolare anche come sindacato abbiamo un preciso dovere visti anche i recenti fatti di cronaca che riguardano i giovanissimi“. “E’ importantepiù che mai educare all’ascolto all’osservazione e comprensione dell’altro, e laè il luogo principe per stimolare questo tipo di riflessione, fondamentale in vista della Giornata internazionale contro la violenza di genere, e oltre.