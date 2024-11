Liberoquotidiano.it - Odontoiatrica Cremonese: “Paura del dentista? Con la sedazione cosciente intranasale stop all'ansia e allo stress”

(Adnkronos) - Il centro di Cremona, già all'avanguardia nei trattamenti innovativi che coprono tutti gli ambiti dell'odontoiatria, utilizza questo protocollo con i pazienti odontofobici per alleviarne il disagio. Tra i servizi recentemente introdotti vi sono anche il trattamento delle malattie del sonno e l'analisi posturale.Cremona, 26 novembre 2024. In Italia, secondo le stime degli istituti di ricerca, circa il 64% delle persone soffre di odontofobia, ovvero ladel. Non è solo timore di provare dolore, ma si tratta anche di un blocco psicologico che impedisce a molti di sedersi sulla poltrona del professionista e che finisce per condizionare la salute e, più in generale, la qualità della vita di chi ne è colpito.«La bella notizia è che per i pazienti che soffrono di odontofobia c'è finalmente una soluzione molto efficace e rapida: la, pensata appunto per chi desidera affrontare gli interventi odontoiatrici in tutta serenità», illustra il dottor Oscar Malaguti, professionista nel campo dell'odontoiatria e della chirurgia maxillo-facciale e figura di spicco di, il centro specializzato nella prevenzione e la cura delle patologie orali che in questi anni è diventato un punto di riferimento affidabile per i trattamenti innovativi in tutti gli ambiti dell'odontoiatria, specializzato nella creazione di protesi e nella chirurgia guidata per gli interventi di implantologia.