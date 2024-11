Nerdpool.it - Oceania 2 batterà il record di incassi del Giorno del Ringraziamento in America?

2 della Disney si preannuncia un grande successo al botteghino, in quanto è pronto a battere ilassoluto del weekend del. Secondo le stime, l’attesissimo sequel animato guadagnerà tra i 125 e i 135 milioni di dollari nei cinque giorni di programmazione. La fascia più alta di questa cifra supererebbe ildetenuto da Frozen II, che nel 2019 aveva incassato 125 milioni di dollari durante ildel.Queste cifre arrivano per gentile concessione di Deadline, secondo cui2 è sulla buona strada per guadagnare più di 225 milioni di dollari a livello globale all’uscita. Si prevede che il sequel sarà un successo maggiore rispetto al suo acclamato predecessore del 2016; l’originaleha aperto con 82 milioni di dollari in patria e ha ottenuto 248,7 milioni di dollari negli Stati Uniti.