Mistermovie.it - Mister Movie | Barbara d’Urso svela quando ritorna in TV: “Chissà…”

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., dopo l’addio a Mediaset, mantiene ilo sul suo ritorno in televisione. Interpellata dai fan durante un evento teatrale, la conduttrice ha lasciato intendere che non ci sono ancora progetti concreti all’orizzonte.e ilo del suo ritorno in TV: le ultime indiscrezionicontinua a far parlare di sé. Dopo l’addio a Mediaset, l’amata conduttrice ha mantenuto un profilo basso, concentrandosi sul teatro e sui suoi progetti personali. Tuttavia, la curiosità dei fan sul suo futuro televisivo rimane alta.“Chissà. il cielo deciderà”: la risposta enigmatica diDurante una recente rappresentazione teatrale a Taranto,è stata letteralmente “assaltata” dai fan che le chiedevano a gran vocesarebbe tornata in televisione.