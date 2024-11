Thesocialpost.it - Milano, treno bloccato per 5 ore: passeggeri al freddo e senza luce

Odissea per idel Tilo 25520, partito daCentrale alle 13:43 e diretto a Locarno. Ilsi è fermato dopo poco più di un chilometro a causa di un guasto. All’interno, decine di persone hanno affrontato ore di disagi: riscaldamento e corrente a intermittenza, bagni inutilizzabili, bambini che piangevano.Leggi anche: Sciopero dei trasporti del 29 novembre, Salvini firma la “precettazione”Ihanno raccontato una situazione insostenibile. “Continuano a promettere che tra dieci minuti ci riportano in stazione, ma siamo ancora qui. Non funziona nemmeno il sistema di sos delle carrozze”, hanno dichiarato. Intanto, la temperatura è scesa e molti si sono ritrovatiinformazioni chiare.Cos’è successoUn locomotore inviato per trainare il convoglio verso la stazione di Greco Pirelli non è riuscito ad agganciare il, prolungando ulteriormente l’attesa.