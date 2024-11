Milano morte Ramy | tensioni al Corvetto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.30al quartiere, periferia di, dove circa 60 giovani hanno protestato di nuovo per ladiElgaml, 19enne di origine egiziana morto in un incidente stradale mentre con un amico fuggiva in scooter all'alt dei Carabinieri. Leggermente ferito il 22enne che guidava. Incendiata spazzatura e vandalizzati una pensilina e un autobus Atm.Lanciati petardi e cocci di bottiglia contro la Polizia, che ha reagito con cariche di alleggerimento. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 21enne.