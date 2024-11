Lettera43.it - Manovra, scontro tra Lega e Fi sul canone Rai: slitta il voto in commissione Bilancio

Sulla legge di«il clima è ottimo», aveva detto Antonio Tajani al Corriere della Sera, ma il tema delRai era destinato a spaccare la maggioranza. Il vertice di domenica a casa della premier Giorgia Meloni non è bastato a risolvere le divergenze, che hanno portato al rinvio delle votazioni inal Senato sull’emendamento dellaal decreto legge fiscale colto alla. Dario Damiani di Forza Italia, relatore di maggioranza, ha chiesto il ritiro dell’emendamento ribadendo le conclusioni del vertice con la premier: «SulRai è emerso chiaramente che è un tema divisivo ed è stato chiesto che i temi divisivi vengano accantonati». Laspinge per un taglio delRai da 90 a 70 euro nel 2024, ma Forza Italia si oppone con forza. «Il taglio non serve a niente, perché quei 400 milioni tornano comunque a gravare sui cittadini», ha dichiarato Maurizio Gasparri a Un giorno da pecora.