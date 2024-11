Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano pensa per mezz’ora prima di giocare la 14a mossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:37 Aggiorniamo sulla questione del tempo:ha circa un’ora e 27 minuti ora, 55’20” invece a disposizione di.11:36 Non era lascelta dei motori, ma è perfettamente comprensibile 16. g6 di: non si prende alcun rischio, rinsalda la posizione, potrebbe anche essere in funzione di una spinta in h5.11:33va per 16. Rf1. Il che apre possibilità sia per h5 che per g5 a favore del Nero. In questo caso dovrebbe essere o un’inversione di mosse con f3, in questo caso però per nulla dannosa, o qualche altro piano che non prevede f3.11:32 Quali i piani ora del Bianco e del Nero? Il Bianco adesso ha a disposizione 16. f3, per consolidare su e4, mentre il Nero vorrà cercare di arrivare in f4 via h5 con il Cavallo.