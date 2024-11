Bergamonews.it - Latteria Sociale di Valtorta festeggia i 70 anni di attività

Leggi su Bergamonews.it

Ladi, Società Agricola Cooperativa, nasce ufficialmente il 5 dicembre 1954, grazie alla intraprendenza e allo spirito di collaborazione di un gruppo di allevatori che decisero di trasformare in una cooperativa una anticaturnaria.Si legge nello statuto: la Società ha per oggetto: la raccolta, la lavorazione e la vendita del latte e dei suoi derivati; l’acquisto delle materie utili all’agricoltura al fine di distribuirle ai soci alle migliori condizioni ed il benessere morale e materiale dei soci.Questi obiettivi, sempre presenti nelle decisioni e nelle azioni di chi si è succeduto nella conduzione di questa realtà, hanno permesso di poter celebrare in questi giorni i 70di una bella storia di cooperazione agricola e. Ed è proprio questo sodalizio che ha garantito continuità alla vocazione casearia della valle, alimentando una economia di filiera che, per quanto piccola, è stata ed è tuttora di centrale importanza per quel territorio montano di cui è espressione.