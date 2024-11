Ilfoglio.it - L'analfabetismo giuridico dilaga. Un caso maggiore e uno minore

Ricordo una collana dell’editore Longanesi contrassegnata dalla fascetta: “Contro l’matematico e scientifico in Italia”. Forse è tempo che qualche editore di buona volontà inauguri una nuova collana: “Contro l’in Italia”. Le ricadute sulla vita civile di questa seconda forma di ignoranza sono ben più immediate. L’ho constatato assistendo al dibattito su due notizie recenti, una grande e una minuscola: il mandato d’arresto della Corte penale internazionale per Netanyahu e la partecipazione a un festival di un filosofo rinviato a giudizio per maltrattamenti. Ne sono uscito con le mani nei capelli. Ho visto accademici, scrittori, intellettuali, attivisti, sventolatori di PhD che rivelavano di non avere la più pallida idea della differenza tra un mandato d’arresto e una condanna, e che accusavano i perplessi di non rispettare le decisioni della Cpi.