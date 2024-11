Iodonna.it - La "Signora del West" è apparsa scintillante e in gran forma agli International Emmy Awards

Una meravigliosa 73enne. Jane Seymour continua a incantare il pubblico con la sua bellezza senza tempo. L’attrice ha partecipato alla 52esima edizione deglia New York, confermando ancora una volta il suo status di icona. Portamento impeccabile che sfida il passare degli anni, ha attirato l’attenzione di tutti, dimostrando che il fascino non ha età. Un’ottima occasione per celebrare non solo la sua carriera, ma anche la sua invidiabilefisica, che le permette di essere sempre al top, sia sul red carpet che nella vita quotidiana. Jane Seymour: dalladela Jane the Virgin guarda le foto Il lookdi Jane SeymourElegante e sofisticata, Jane Seymour ha scelto un abito verde con paillettes che esaltava la sua figura, abbinandolo a tacchi dorati e un’acconciatura semplice ma raffinata.