Ilgiorno.it - La difesa di Santanché davanti al gup:: "Nessun bilancio truccato, era trasparente"

Da parte degli allora vertici di Visibilia Editore, tra cui Daniela Santanchè, non c’è mai stata "alcuna operazione di maquillage sui bilanci", non è mai stato "nascosto alcunché", perché i soci erano sempre "informati sulle perdite", c’era una "offerta informativa". E sulla voce "avviamento", finita al centro delle accuse, la Procura si era già espressa in un fascicolo archiviato, escludendo che la società dovesse essere messa in liquidazione. Su questi temi si è basato l’intervento della, col legale Nicolò Pelanda, che stamani ha chiesto il proscioglimento per la ministra del Turismo nell’udienza preliminare sul presunto falso innel caso Visibilia. Un procedimento che arriverà ad un primo vaglio a gennaio e nel quale figurano altri 19 imputati, tra cui tre società del gruppo editoriale fondato dalla senatrice di FdI, che ha dismesso le cariche nel 2022.