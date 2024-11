Iltempo.it - IONIQ 9 il grande Suv elettrico

Hyundai ha presentato9, SUV completamentedi grandi dimensioni che unisce un design aerodinamico e affascinante a una tecnologia EV avanzata e a caratteristiche di spazio e comfort best-in-class2.9 sottolinea come la gammasia simbolo di innovazione e progresso nel mercato dei veicoli elettrici, confermando la posizione di Hyundai come leader nel campo dell'elettrificazione e coerentemente con l'obiettivo dell'azienda di offrire una lineup EV completa con 23 modelli elettrici entro il 2030. Dopo5 e6, entrambe vincitrici del titolo di World Car of the Year rispettivamente nel 2022 e nel 2023,9 continuerà a costruire questo percorso di eccellenza nell'elettrificazione. Nuova Hyundai9 è la scelta ideale per tutti coloro che cercano un veicoloin grado di ospitare fino a sette persone, con uno spazio interno molto ampio e caratteristiche che soddisfano le diverse esigenze dei singoli passeggeri, offrendo loro allo stesso tempo un senso di unione: è davvero “Built to Belong”.