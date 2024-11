Anteprima24.it - International Sport Film Festival, al via la terza edizione

Tempo di lettura: 3 minuti Ha aperto i battenti ieri mattina ladell’, in programma a Castellammare di Stabia sino a sabato 30 novembre (149in concorso, 36 quelli in finale). Grande successo questa mattina per iproiettati al “Supercinema”, con la presenza di oltre 500 studenti delle scuole stabiesi.Tra iproiettati ieri, si segnalano il corto targato Usa “Pure Euphoria” (Todd Crandell, ex tossicodipendente, supera i propri limiti partecipando all’Ironman), il curioso “Donkey Race” (le corse di asini a Al-Asha, in Arabia Saudita), “Jan Ullrich” (Il ciclista Ullrich che racconta la sua vita tra successi e cadute), “Song of Ice” (Francia, un avventuriero affronta il ghiaccio in una sfida epica) e soprattutto “SempreXSempre”, ilitaliano che è un viaggio dietro le quinte della nazionale italiana di pallavolo durante gli Europei 2023.