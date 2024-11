ImpiccataPm | dati dicono che è suicidio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.10 "Con iin nostro possesso possiamo dire che si tratta di uncon morte compatibile da soffocamento per impiccamento con assenza di lesività etero indotta. Questo alla luce della ricognizione cadaverica,attendiamo ora l'autopsia". Così il procuratore per i minori di Caltanisetta, Cosentino, in conferenza stampa sul caso della 15enne trovata impiccata 21 giorni fa nella pineta di casa a Piazza Armerina (En). Oltre che per istigazione alsi indaga anche per diffusione di immagini illecite e materiale pornografico.