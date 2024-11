Metropolitanmagazine.it - I giovani non conoscono più il lessico italiano e ignorano le parole di Petrarca, Dante e D’Annunzio: la spiegazione dell’Accademia della Crusca

hanno perso le? La questione dell’impoverimento lessicale spesso si ripresenta a cadenza puntuale e se è vero che la lingua è in continua evoluzione, attraverso slang, neologismi e gergo generazionale, è anche corretto dire che molti dei termini arcaici appartenenti alla tradizione poetica italiana si sono, via via, persi nell’uso del linguaggio corrente. Paolo D’Achille, presidente, ne parla all’Adnkronos offrendo una esaustivadel fenomeno.Ipoche? La risposta dell’ AccademiaPhoto Credits: pausacaffeblog.itIl genio del teatro Carmelo Bene nel 1994 in Uno Contro Tutti, ospite al Maurizio Costanzo Show, dichiarava:“È ora di cominciare a capire, a prendere confidenza con le. Non dico con la Parola, non col Verbo, ma con le