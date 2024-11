Ilrestodelcarlino.it - Gli ex biancorossi si ritrovano a tavola

All’appello lanciato dall’ex difensore del Rimini, Alessio Ballanti hanno risposto in tanti. Così, sabato scorso al ristorante ‘E Croin’ di Villa Verucchio tanti exsi sono seduti a. Tra ricordi e risate. Al fianco del difensore si sono accomodati gli ex compagni Lele Bucchi, Diego Caverzan, Mauro Antonioli, Alessandro Bellemo, Matteo Brighi, Danilo Coppola, Lucio Gasperoni, e i bomber Cristian Baldelli e Ignazio Damato. Insieme a loro anche mister Mauro Melotti, il dottore Pasquale Contento, il ds Luca Stambazzi e l’addetto stampa Giuseppe Meluzzi. Al centro dei racconti ovviamente gli episodi legati alle imprese sportive, e meno sportive. Come la famosissima ‘danza dell’indiano metropolitano” di mister Franco Bonavita.