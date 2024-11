Lapresse.it - Giappone, test su nuovo razzo Epsilon S: esplode il motore

Ildel, piccoloseS ha preso fuoco durante undi combustione. Non ci sono stati feriti o danni all’ambiente circostante. Ilè stato condotto all’interno dell’area riservata del centro spazialese di Tanegashima, nel sud-ovest del, e la Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) sta indagando.L’incendio è stato seguito da un’esplosione e da pennacchi di fumo bianco. È il secondo fallimento di seguito, che solleva preoccupazioni sui progressi delS, il cui debutto è previsto per il prossimo anno. “Lo sviluppo di razzi di punta comeS è estremamente importante per garantire l’autonomia dello sviluppo spaziale del”, ha detto il segretario di Gabinetto Yoshimasa Hayashi ai giornalisti, “la Jaxa indagherà a fondo e prenderà provvedimenti”.