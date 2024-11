Davidemaggio.it - Gianmarco Tamberi: “Se avessi giocato ancora a basket sarei stato meno orgoglioso ma più felice”

Nella seconda puntata di Belve, in onda stasera in prima serata su Rai 2, Francesca Fagnani ha modo di confrontarsi con l’altista(e con Carmen Di Pietro e Valeria Golino). Tra sogni e progetti futuri, il campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 e campione del mondo ai Mondiali di Budapest 2023 si racconta a 360 gradi, svelando anche la sua predilezione per il.Il fallimento più grandeIncalzato dalle domande di Fagnani,parla del suo rapporto conflittuale con il padre.Non avere rapporto con mio padre è il fallimento più grande della mia vitadice, infatti, l’atleta, prima di sviscerare più a fondo i punti più bassi del suo ‘non-legame’ con il genitore:Sono stati veramente tanti ed è questo il motivo per cui un rapporto si deteriora a tal punto che diventa complicato metterci delle pezze.