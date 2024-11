Flash 150 iliad | tutto senza limiti e 150 GB a 799€

.com - Flash 150 iliad: tutto senza limiti e 150 GB a 7,99€

Leggi su .com

150 diè la tariffa che puoi attivare al costo di 7,99€ al mese che include minuti ed SMS illimitati in bundle con 150 GB di dati in 5G. La tariffa può essere attivata per un periodo limitato di tempo.L’operatore francese noto per non rimodulare e per i bassi costi delle sue offerte, non prevede vincoli contrattuali e include anche chiamate ed SMS da utilizzare all’estero.ho Mobile: 200 GB di Internet, chiamate e SMS illimitati a prezzo super competitivo150illimitato e 150 GB a 7,99€si distingue ancora una volta con un’offerta imperdibile:150. Questa tariffa offre 150 GB di dati ea un prezzo incredibilmente competitivo se attivi entro il 12 dicembre. Infatti, la tariffa F150 include 150 GB di dati per navigare in 5G (ove disponibile) con chiamate ed SMS illimitati al costo mensile di 7,99€ con costo per SIM e attivazione pari a 9,99€ per un totale di 17,98€ è attivabile sul sito dell’operatore.