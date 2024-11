Fiat Grande Panda premiata con il “Carwow of the Year Award 2025”

Leggi su Ildenaro.it

TORINO (ITALPRESS) – Presentata in anteprima al pubblico a luglio, durante le celebrazioni per il 125° anniversario di, la nuova– non ancora lanciata commercialmente – si è aggiudicata il suo primo riconoscimento: il prestigioso “of the” nella categoria “Car Anticipation”. Il premio seleziona i migliori modelli di veicoli in dieci categorie e celebra il marchio e l’innovazione dell’anno.Lasi è distinta grazie al suo nuovo look, come ha sottolineato Daniel Hohmeyer, membro della giuria: ” Laapre la strada a una famiglia di modelli completamente nuova per. Il look fresco e spigoloso e i fari pixel-look sono molto promettenti. Quindi, ci sono buone probabilità che continui l’era di successo della”.Iconica, ingegnosa e inclusiva, launisce tradizione e modernità, combinando sostenibilità, comfort e accessibilità e inaugurando una nuova era in