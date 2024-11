Calciomercato.it - Festa italiana in Champions: l’Atalanta passeggia, l’Inter batte il Lipsia ed è prima

Leggi su Calciomercato.it

Doppio successo per le squadre italiane impegnate questa sera in: vittoria di misura per Inzaghi, goleada di GasperiniUn martedì da ricordare per le italiane inLeague. Dopo la vittoria del Milan sul campo dello Slovan Bratislava, Inter e Atalanta calano il tris, anche se modalità differenti.iniled è(LaPresse) – Calciomercato.itDilaga in casa dello Young Boys la squadra di Gasperini che conferma il suo momento magico e si issa al quarto posto in classifica, in attesa delle gare di domani. Tutto molto semplice per i bergamaschi che dopo nove minuti trova il gol con Retegui, alla suarete. Una gioia che dura appena due minuti perché, in maniera fortunosa, Ganvoula trova il gol del pareggio.