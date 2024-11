Quotidiano.net - Evasione fiscale: tipologie, impatto e azioni di contrasto

Roma, 26 novembre 2024 – L’è un fenomeno molto diffuso che è in grado di influenzare, in negativo, l’economia dei Paesi dove queste pratiche si verificano con maggiore frequenza. Si tratta di un fenomeno decisamente complesso e in grado di assumere diverse forme, motivo questo che non lo rende sempre facilmente identificabile nelle fasi iniziali dell’operazione. A livello generale è possibile dire che l’si sostanzia nell’attività di un soggetto chiamato alla contribuzione in uno Stato che, in via intenzionale, decide di non pagare le tasse facendo ricorso a pratiche irregolari e illegali. L’obiettivo di questi individui, come intuibile, è ridurre il proprio onere, con tutto ciò che questo implica nei confronti della società e degli altri contribuenti: meno persone pagano le tasse più alto sarà il danno per tutti e le spese che i cittadini dovranno sostenere nel tempo per permettere alle Casse dello Stato di non andare in rosso e continuare a garantire i servizi essenziali.